Три смерти зафиксированы среди заболевших COVID-19 в Иркутской области

По данным на 26 мая, в регионе зафиксированы три смертельных случая среди заболевших COVID-19. Всего подтверждены 1376 случая заболевания, прирост за сутки - 70 человек - ниже уровня предыдущего дня, из них 25 – вахтовики.

Всего за период эпидемии в регионе госпитализировано 1101 (+70 за последние сутки) человека, из них 107 (+1) из обсерваторов и 537 (+25) вахтовиков, 255 (+16) человек выздоровели. 20 (+3) человек скончалось: девять от COVID-19, 11 (+3) от заболеваний, не связанных с COVID-19. Такие данные предоставил оперативный штаб.

Второй пик заболеваемости коронавирусом COVID-19 возможен во время первой волны распространения инфекции. Об этом предупредил директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан. По его словам, мир сейчас находится в середине этой волны.

«Сейчас мы не во второй волне, а в середине первой волны заболевания»,— сказал господин Райан на брифинге в понедельник. По его словам, вторая волна в классическом понимании следует через несколько месяцев после затухания первой. Но в случае с коронавирусом все может быть не так. «Мы должны помнить, что заболевание может подскочить в любой момент. Мы не можем сейчас сделать вывод, что если оно сейчас снижается, то продолжит снижаться, а у нас будет несколько месяцев подготовиться к новой волне. Мы можем получить второй пик в этой волне»,— сказал представитель ВОЗ. Он напомнил, что эпидемия «испанского гриппа» в 1919 году развивалась подобным образом.