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Новость о разработке прививки от коронавируса снизила готовность россиян пройти вакцинацию

26 мая 2020

Месяц назад россиян, однозначно готовых и склонявшихся сделать прививку от COVID-19 было более половины, сегодня, когда появились новости о разработке вакцины в институте Гамалеи, — лишь чуть более трети, сообщает сервис SuperJob.

Каждый одиннадцатый россиянин испытывает сильный страх заражения коронавирусом (9%). Еще 41% респондентов испытывает по этому поводу некоторые опасения. Каждый второй уверяет, что не боится совсем.

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При этом новости о том, что прививка от COVID-19 разработана и готова к испытаниям, поубавила готовности россиян пройти вакцинацию: однозначно готовы 10%, скорее готовы 26%. А ведь еще в конце апреля, когда о вакцине говорилось чисто гипотетически, однозначно готовых привиться от коронавируса было 24%, скорее готовых — 33%.

Женщины признавались в своих страхах чаще мужчин, но готовых к вакцинации среди представительниц слабого пола меньше. Россияне, имеющие детей, испытывают страхи чаще бездетных респондентов и готовых привиться от инфекции среди них несколько больше.

Респонденты моложе 24 лет беспокоятся по поводу заражения гораздо реже старшего поколения, но лояльных вакцинации среди молодежи заметно больше. Самое высокое же число россиян, готовых сделать прививку от коронавируса, — среди тех, кто сильно боится новой инфекции.

 

 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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