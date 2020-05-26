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hh.ru и Microsoft запускают сервис онлайн-собеседований

26 мая 2020

Платформа онлайн-рекрутинга hh.ru и облачная CRM для рекрутинга Talantix запустили сервис онлайн-собеседований для работодателей и соискателей на базе платформы совместной работы Microsoft Teams, сообщает hh.ru.

Появление нового сервиса позволяет компаниям-работодателям перевести в режим онлайн 100% процессов подбора персонала – от публикации вакансии, поиска кандидатов до проведения интервью – и существенно сэкономить время и другие ресурсы рекрутеров и соискателей. 

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С 22 мая 2020 года сервис функционирует на hh.ru в тестовом режиме и доступен ограниченному кругу компаний-работодателей, число которых расширяется ежедневно. С 18 мая доступ к сервису получили все рекрутеры, использующие облачную CRM для рекрутинга Talantix. 

Для организации и проведения онлайн-собеседования достаточно зайти в раздел «Отклики» в личном кабинете на hh.ru, выбрать подходящего кандидата, нажать кнопку «Пригласить на видео-звонок», отметить подходящие время и дату в календаре и отправить сообщение соискателю. Для участия в онлайн-собеседовании с потенциальным работодателем соискателю достаточно пройти по ссылке в назначенное время. Скачивание приложения и авторизация в сервисе Microsoft Teams не требуются. Время на проведение собеседования не ограничено, соискатель может присоединиться с любого устройства. 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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