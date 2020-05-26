Альфа-Банк начал выдавать ипотечные кредиты онлайн

Альфа-Банк провел первую цифровую ипотечную сделку. Клиент приобрел квартиру в строящемся доме у застройщика «А101», получив ипотечный кредит без посещения офиса Альфа-Банка. Клиент подал заявку на сайте компании, загрузил необходимые документы в электронном виде, и ему выпустили облачную усиленную квалифицированную электронную подпись. Затем клиент онлайн подписал кредитный договор и договор долевого участия и стал обладателем новой квартиры не выходя из дома.



«Спрос на дистанционное оформление ипотеки будет только расти, причем независимо от развития ситуации с карантином. Мы намерены и дальше упрощать получение ипотечных кредитов в Альфа-Банке. На данный момент к сервису цифровой ипотеки подключен застройщик «А101», в ближайшее время мы планируем дать доступ к услуге еще ряду крупных застройщиков. Подключиться к цифровой ипотеке может любой застройщик», — отметил руководитель департамента ипотечного кредитования Альфа-Банк Артем Иванов.



Альфа-Банк предлагает ипотечные кредиты со ставкой от 5,99% при первоначальном взносе от 40% стоимости квартиры и сумме от 6 млн рублей в Москве и Московской области, от 5 млн рублей в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, от 2,5 млн рублей в других регионах. При взносе от 20% до 40% стоимости квартиры доступна ставка 6,19%.



Также клиенты могут получить до 8 млн руб. под 6,5% на срок до 20 лет в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, и до 3 млн рублей в других регионах. Минимальный первоначальный взнос — 20% от стоимости приобретаемой квартиры.