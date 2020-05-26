Индекс потребительской активности в стране за последнюю неделю вырос

Новый аналитический портал Сбербанка SberIndex.ru публикует индекс потребительской активности за прошлую неделю.

С 18 по 24 мая индекс потребительской активности в России оказался самым высоким за все недели самоизоляции, его среднее значение достигло 61 (с 11 по 17 мая средний индекс по России за неделю составлял 58). Его значения колебались между 51 и 70.

Такие города, как Кемерово, Красноярск, Магадан, Майкоп, Омск, Петропавловск-Камчатский, Сургут, Южно-Сахалинск, на прошлой неделе практически вернулись к докарантинным значениям потребительской активности в феврале — начале марта.

Самым низким с начала периода самоизоляции индекс был на неделе с 30 марта по 5 апреля, когда его показатели колебались между 32 и 46.

Индекс потребительской активности нужен, чтобы понять, как покупателям пришлось изменить своим привычкам в условиях пандемии коронавируса. Он говорит не об объемах продаж, а об их разнообразии. Если количество торговых точек (магазинов, в том числе в интернете; парикмахерских, химчисток, кинотеатров, АЗС и т. п.) становится меньше, а сами покупки — однообразнее (например, в течение дня потребители покупали только продукты и лекарства), индекс падает. Если люди совершают покупки в большом количестве точек и оплачивают самые разные товары и услуги, индекс растет.

Аналитики лаборатории «СберДанные», разработавшие этот индекс, делят активность покупателей на три категории. Если индекс колеблется между 80 и 100, она высока. Обычно это происходит по выходным и в праздники. Так, за отметку 100 было принято 30 декабря 2019 г., когда расходы россиян достигли максимума.

Индекс от 40 до 80 показывает среднюю активность, которая, как правило, соответствует будням. Низкой считается активность потребителей, когда значения опускаются ниже 40. Это означает, что в такие дни россияне покупали только самое необходимое или оплачивали самые базовые услуги в одной-двух точках (неважно, онлайн или офлайн).