Иркутяне смогут подать заявки на обработку деревьев от горностаевой моли​​

Специалистами уже обработано около 35 % зеленых насаждений на общественных пространствах, в парках и скверах города, вдоль магистральных улиц, сообщают в городской администрации.

Напомним, обработка деревьев проводится ежедневно при условии хороших погодных условий специалистами МУПЭП «Горзеленхоз». Всего будет обработано более 40 тысяч зеленых насаждений.

Иркутяне могут подать заявки на обработку деревьев по телефону: 8 (3952) 22-07-42 или по электронной почте МУПЭП «Горзеленхоз»: 220742@bk.ru. В обращении необходимо указать точный адрес и место расположения (во дворе, около фасада или торца здания и т.д.).