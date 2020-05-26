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ИНК поблагодарила медиков Усть-Кута за помощь в тестировании сотрудников на COVID-19

26 мая 2020

«Иркутская нефтяная компания» (ИНК) отметило существенный вклад медицинских сотрудников Центральной районной больницы (ЦРБ) Усть-Кута в борьбе с распространением COVID-19. Благодарственные письма за подписью и.о. генерального директора Евгения Милова направлены 12 медицинским работникам, сообщают в компании.

Медицинские сотрудники в кратчайшие сроки отобрали более 3,1 тыс. проб у сотрудников на производственных объектах компании. Пробы были направлены для обработки в Иркутский диагностический центр. 

- Мы выражаем особую благодарность медикам в Усть-Куте, находящимся на передовой борьбы с коронавирусом и с честью выполняющим свой профессиональный долг. Ваш добросовестный труд и самоотверженность в условиях эпидемии заслуживают глубокого уважения. Спасибо за отзывчивость и готовность помочь, – отметил Евгений Милов. 

Компания проводит тестирование всего персонала на производственных объектах после подтверждения COVID-19 у сотрудников подрядных организаций. 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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