Каждый третий россиянин собирается брать отпуск этим летом

За границей его собираются провести только 4%, сообщает ВЦИОМ.

Летний отдых в этом году россияне планируют провести преимущественно дома — 61%. Каждый третий еще собирается отдыхать на даче или в саду (31%), каждый десятый будет путешествовать по России, посетит другие города и сёла (11%). Доля планирующих отдых за границей снизилась на 9 п.п. по сравнению с прошлым годом и составила 4%. В Крыму и на Черноморском побережье Кавказа планируют отдыхать 5–6% россиян.

Останутся россияне дома в первую очередь из-за нехватки финансов — 36%, на 17 п.п. меньше, чем в прошлом году.

Однако едва ли финансовых ограничений в этом году стало меньше; скорее, в ходе интервью их затмила вторая причина остаться дома (25%) — коронавирус и сопутствующие ему самоизоляция и закрытые границы. В сумме эти две непреодолимые причины дают 61%, что равно пику (60%) неодолимого безденежья в кризисный 2008 г. и значимо превосходит все 2010-е годы, независимо от того, называют их в России кризисными или нет.

В этом году 29% россиян поменяли свои отпускные летние планы, главной причиной перемен они называют пандемию коронавируса — 70%.

Желаемыми местами для летнего отдыха россияне традиционно называют заграницу (за пределами бывшего СССР) — 28%, Крым — 28%, а также Черноморское побережье — 24%.

Треть россиян планируют брать отпуск этим летом — 31%. Из них 14% возьмут две недели, месяц в отпуске планируют провести 8% опрошенных, а больше месяца — 6%. Будут отдыхать только в выходные этим летом 19% россиян.

Чаще всего россияне говорили, что поедут в отпуск втроем, то есть с двумя людьми, из числа проживающих вместе с ними — 19%. Вдвоем (с одним человеком) — 17%, вчетвером (с тремя) — 15%, а вместе с четырьмя и более вплоть до девяти членов семьи — 16%. Не возьмут с собой никого из своего домохозяйства 6% наших соотечественников.

Россияне собираются в этом году потратить в среднем 49 500 рублей на одного отдыхающего; по сравнению с прошлым годом прирост в рублевом исчислении планируемых расходов составил 14%.

На отпуск 42% наших соотечественников откладывают специально, из этих средств и планируют его оплатить. Также каждый пятый, планирующий отдохнуть не дома, оплатит отпуск из своих текущих средств (22%), а каждый десятый — с премии или подработки (8%).

Планируют обратиться в туристические фирмы для организации своего летнего отдыха 4% россиян, эта доля выше среди тех, кто оценивает свое материальное положение как хорошее (11%).

Ожидания от отдыха этим летом более чем у половины россиян, планирующих отдыхать вне дома, нейтральные. 57% считают, что отдых будет примерно таким же, как в прошлом году.

Увеличилась по сравнению с прошлым годом доля тех, кто ожидает, что отпуск будет хуже, чем в прошлом году (29%, +16 п.п. с 2019 г.). Считают, что отпуск будет лучше, 9% респондентов.

В прошлом году отдыхали за границей 13% россиян, чаще жители столиц (37%) и городов-миллионников (19%).

Сравнивая частоту своих поездок по России и за границу в прошлом году, 49% говорят, что чаще были за рубежом. Примерно одинаковое количество времени и там, и там — 28%. Допускают, что могут выбрать отдых по России вместо отдыха за рубежом, 55% среди тех, кто был за границей в прошлом году.

Почти половина россиян проводили свой летний отдых на Родине за последние пять лет — 44%, причем 31% — два и более раз. Отдыхавшие в России высоко оценили природу и климат — в среднем 4,42 из 5 баллов; возможность побывать в интересных местах — 4,16; безопасность отдыхающих — 4,03 балла. Наличие доступных развлечений и культурного досуга оценили на 3,83 балла.