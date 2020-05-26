Ремонт объездной дороги в Ново-Ленино завершат до конца мая

В ночное и вечернее время проводится основная часть работ по очистке проезжей части улиц, тротуаров, мойка магистральных улиц городского и районного значения, сообщают в областной администрации.

Участок Ново-Ленинской объездной от ул. Трактовая, 28а до путепровода ВСЖД ремонтируют в рамках национального проекта «Безопасные качественные автомобильные дороги», в котором Иркутск участвует с 2017 года. На объездной дороге, будет заменено около 30 тыс. кв. м. асфальтобетонного покрытия.

- Также здесь будет установлено металлическое ограждение. Так как этот участок является аварийно-опасным, здесь часто случаются ДТП, будет установлено разделительное барьерное ограждение – порядка 400 м. Работы мы должны завершить по графику в конце июня, - рассказал главный инженер МУП «Иркутскавтодор» Андрей Пономарев.