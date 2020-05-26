«Ростелеком» получил благодарственное письмо главы Иркутской области за внедрение «Системы-112»

Строительство «Системы-112» было завершено в марте этого года. С этого времени в Приангарье на звонки по единому номеру 112 реагируют службы пожарной охраны, чрезвычайных ситуаций (МЧС), полиции (МВД), медицины катастроф, скорой медицинской помощи, аварийной службы газовой сети и «Антитеррор», сообщают в компании.

«Система-112» принимает экстренные вызовы от населения, передает их в диспетчерские службы и хранит записи звонков и отчетов в течение трех лет. Также сервис взаимодействует с Центром управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Иркутской области и контакт-центром системы «ЭРА-ГЛОНАСС» для реагирования на дорожные аварии.

С внедрением единого номера значительно упрощается доступ людей к экстренным службам, так как выбор и оповещение ответственных за реагирование сотрудников ложится на операторов «112». Именно они классифицируют вызов и передают задачу профильным службам.

«Система-112» предусматривает возможность подключения к разговору с абонентом соответствующих специалистов. Это позволяет снизить психологическое давление на человека в критической ситуации, добиться более детальной и четкой картины происшествия и разумных действий со стороны позвонившего.

«В нашем регионе внедрение общефедеральной системы вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112 прошло успешно. Это стало возможным в том числе благодаря взаимодействию региональных и местных властей с телекоммуникационными компаниями, — прокомментировал директор Иркутского филиала ПАО «Ростелеком» Юрий Тиман. — Мы были ответственны за создание очень важного компонента системы — резервного центра обработки вызовов».