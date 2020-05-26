Заявки на «дальневосточную ипотеку» подали 28 тысяч россиян

По состоянию на 25 мая, на «дальневосточную ипотеку» заключено более 7652 договоров, общая сумма контрактов составляет 26,6 миллиарда рублей, сообщают РИА Новости.
Наибольшую активность проявили молодые семьи из Якутии и Приморья. Эти регионы лидируют по числу оформленных договоров. В Республике Саха (Якутия) совокупная сумма договоров превысила 8 миллиардов рублей, в Приморском крае – 7,6 миллиарда. Далее в рейтинге следуют жители Бурятии и Хабаровска.
Основные условия кредита: процентная ставка – 2% годовых, первоначальный взнос – не менее 20%, кредит выдается на срок не более 20 лет. Максимальный размер кредита – до 6 миллионов рублей. Банки принимают заявки во всех 11 субъектах ДФО.