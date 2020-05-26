На карантине россияне стали чаще инвестировать в ценные бумаги

Доля таких инвесторов увеличилась с 12% до 33%, сообщает РБК со ссылкой на исследование «Ромир».

Больше трети россиян отмечают возможное ухудшение своего финансового положения к окончанию карантина (35% в России и 43% в Москве).

В начале мая в опросе ЦСР 58% россиян сообщили, что доход их семей с начала эпидемии упал. 5% семей полностью лишились дохода. В среднем по России зарплаты снизились на 6 тыс. руб., сильнее всего — примерно на 10 тыс. руб.– в добывающих и энергетических компаниях, а также финансовых организациях.

Каждая пятая семья сообщила, что у нее нет финансовой подушки безопасности, еще 22% опрошенных сообщили, что сбережения могут позволить их семье в случае потери дохода прожить не более месяца. В среднем у россиян есть накопления на срок не более четырех месяцев.

