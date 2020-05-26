Новости

На карантине россияне стали чаще инвестировать в ценные бумаги

26 мая 2020

Доля таких инвесторов увеличилась с 12% до 33%, сообщает РБК со ссылкой на исследование «Ромир».

Читайте также:

Одобрен закон об освобождении ИП и пострадавших организаций от имущественных налогов за II квартал
2 июня 2020
Российская экономика вернется к "активному" росту в конце 2021 года
2 июня 2020

Больше трети россиян отмечают возможное ухудшение своего финансового положения к окончанию карантина (35% в России и 43% в Москве).

В начале мая в опросе ЦСР 58% россиян сообщили, что доход их семей с начала эпидемии упал. 5% семей полностью лишились дохода. В среднем по России зарплаты снизились на 6 тыс. руб., сильнее всего — примерно на 10 тыс. руб.– в добывающих и энергетических компаниях, а также финансовых организациях.

Каждая пятая семья сообщила, что у нее нет финансовой подушки безопасности, еще 22% опрошенных сообщили, что сбережения могут позволить их семье в случае потери дохода прожить не более месяца. В среднем у россиян есть накопления на срок не более четырех месяцев.
 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал
Материалы сюжета "Бизнес, кризис и коронавирус #кризис2020 #бизнес #коронавирус":
Все материалы сюжета (452)


Реклама на сайте

Коронавирус 2020, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19
После лечения от коронавируса вахтовики Иркутской области смогут вернуться к работе
В Иркутской области из-за коронавируса закрыты 15 медучреждений
Роддом в Иркутске-2 закрыли из-за коронавируса
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании