Байкальский банк Сбербанка поддержал создание интерактивного танка Т-34

Байкальский банк Сбербанка поддержал патриотический проект интерактивного музея, посвященного истории Великой Отечественной войны. Банк оказал материальную помощь по созданию интерактивной экспозиции танка «Т-34».

Исторический проект, приуроченный к 75-летию Великой Победы, развернулся на площадке военно-патриотического парка «Патриот» в Иркутске. Локация танка, получившего в годы войны имя «Иркутский комсомолец», оборудована в музее им. дважды Героя Советского Союза, генерала армии Афанасия Белобородова. Уникальность новой интерактивной площадки придают особые голографические технологии, с их помощью изображение и звук экспозиции создают у посетителей музея эффект полного присутствия.

Александр Абрамкин, председатель Байкальского банка Сбербанка:

«Сохранение истории, уважительное отношение к заслугам и победам наших предков, это то, что отличает каждый уважающий себя народ. Эхо войны прозвучало давно, но его отголоски – уроки, гордость, знание важных исторических фактов, мы все вместе должны правильно передать следующим поколениям. Вот почему мы с удовольствием присоединились к интересной идее военно-патриотического движения и решили внести свой вклад в этот хорошее дело. Танк «Т-34» из колонны «Иркутский комсомолец» - это реально существующий исторический факт и событие Великой Отечественной войны . И мы договорились с создателями особой локации сделать ее интерактивной, чтобы молодые и юные посетители музея могли «вживую» окунуться в историю. Посмотреть, как это создавалось, как это было, чтобы лучше понимать и знать военную хронику».

Константин Шикин, председатель наблюдательного совета Иркутского военно-патриотического парка «Патриот»:

«Мы изначально для себя определили, что будем первостепенно ориентироваться на подрастающее поколение. При этом понимали, что современные технологии, интернет, возможность с помощью гаджетов получить любую информацию в течение нескольких секунд, весьма изменили отношение людей к классическим музеям. Наш проект-это новая музейная платформа, которая позволяет вызвать неподдельный интерес у подрастающего поколения. Все технические решения - ростовые куклы, диорамы-созданы в формате 3D-иллюзий, к ним можно подойти, сфотографироваться с ними , визуально переместиться в событие. Благодаря Байкальскому банку Сбербанка нам удалось, с использованием современных технологий , создать уникальную экспозицию танка Т-34. И это совершенно точно - музей нового поколения, инновационный, выполненный на международном уровне . На наш взгляд он станет уникальным объектом в нашем регионе и придаст значимость нашей военной истории».

Открытие музейного комплекса запланировано на сентябрь 2020 года. Экспозиции военного музея в Иркутске посвящены истории российской армии. Залы -«1812 год», «1905 год», «Халхин-Гол», «Великая Отечественная война», демонстрируют ход событий, рассказывают об участии сибиряков в военных кампаниях , есть информация и о подвигах тружеников тыла.

Байкальский банк Сбербанка является постоянным партнером многих патриотических и социальных проектов в регионах. В юбилейный год Великой Победы при поддержке банка был издан цикл исторических публикаций о героях и участниках войны в газете «Областная», создан Мемориал памяти ветеранам войны в с. Большое Голоустное (Иркутский район), в отделениях банка пройдет фотовыставка о ветеранах – работниках банка и фронтовиках, чьи дети или внуки работают в банке сегодня.