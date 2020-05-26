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29 мая движение ограничат на железнодорожном переезде в поселке Шерагул Иркутской области

26 мая 2020

29 мая 2020 года с 19:00 до 21:00 железнодорожный переезд на км 1513 федеральной автомобильной дороги Р-255 «Сибирь» в Тулунском районе будет закрыт, сообщают в «Упрдор Прибайкалья».

С 15:00 до 19:00 и с 21:00 до 23:00 пропуск автотранспорта будет осуществляться по одной полосе.

Причина: ремонтные работы на железнодорожных путях. Будет разобран переездный настил. На указанном участке организуют реверсивное движение. Регулировку осуществят сотрудники ВСЖД.

При возникновении чрезвычайной ситуации звонить по телефонам службы спасения 112, и оперативного дежурного ФКУ Упрдор «Прибайкалье» (3952) 29-21-39; 8-914-899-35-35.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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