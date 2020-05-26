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На пост директора хоккейного клуба «Байкал-Энергия» назначен Леонид Князьков

26 мая 2020

Он исполнял обязанности руководителя клуба с конца апреля, сообщают в пресс-службе клуба.

Леонид Александрович хорошо знаком иркутским любителям хоккеем с мячом - он потомственный вратарь, защищал ворота иркутского «Локомотива» ещё в конце 60-х. А затем, после завершения карьеры стал администратором и начальником команды. При его непосредственном участии была создана «Сибскана», где Леонид Александрович занял пост вице-президента. С 2004 года работал на руководящих должностях уже в «Байкал-Энергии». 

На посту директора ХК «Байкал-Энергия» Леонид Князьков сменил Василия Донских. Василий Донских был капитаном «Сибсканы», а после завершения карьеры, стал директором клуба. В этой должности он проработал 12 лет. Под его руководством команда «Байкал-Энергия» добилась лучшего результата в новейшей истории иркутского хоккея с мячом – двух серебряных и бронзовых медалей чемпионата России, а также стала обладателем Кубка России.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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