Новости

За неделю количество электронных заявлений в Росреестр выросло на 27%

26 мая 2020

Количество заявлений на учетно-регистрационные действия в электронном виде, поступивших в Управление Росреестра по Иркутской с 18 по 22 мая, составило 2 481, сообщают в областном управлении Росреестра.

В среднем доля электронных пакетов от общего числа поступивших заявлений за неделю составила 32%. Это почти в два раза больше по сравнению с данными 2019 года, когда доля электронных заявлений в среднем составляла 18% от общего числа.

Всего с 18 по 22 мая ведомством было обработано 8 282 заявления, что на 44% больше, чем на предыдущей неделе.

Напоминаем, что подать документы на кадастровый учет или регистрацию прав, получение сведений из Единого государственного реестра недвижимости можно на портале электронных услуг Росреестра.

 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Коронавирус 2020, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19
После лечения от коронавируса вахтовики Иркутской области смогут вернуться к работе
В Иркутской области из-за коронавируса закрыты 15 медучреждений
Роддом в Иркутске-2 закрыли из-за коронавируса
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании