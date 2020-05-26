За неделю количество электронных заявлений в Росреестр выросло на 27%

Количество заявлений на учетно-регистрационные действия в электронном виде, поступивших в Управление Росреестра по Иркутской с 18 по 22 мая, составило 2 481, сообщают в областном управлении Росреестра.

В среднем доля электронных пакетов от общего числа поступивших заявлений за неделю составила 32%. Это почти в два раза больше по сравнению с данными 2019 года, когда доля электронных заявлений в среднем составляла 18% от общего числа.

Всего с 18 по 22 мая ведомством было обработано 8 282 заявления, что на 44% больше, чем на предыдущей неделе.

Напоминаем, что подать документы на кадастровый учет или регистрацию прав, получение сведений из Единого государственного реестра недвижимости можно на портале электронных услуг Росреестра.