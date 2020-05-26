С 26 мая по 1 июня движение по улице Лыткина в Иркутске будет заблокировано

Проезд ограничат в районе дома № 29 по улице Лыткина с 09:00 26 мая до 22:00 1 июня 2020 по правой полосе проезжей части улицы Лыткина – по направлению движения от улицы Карла Либкнехта до улицы Партизанская, сообщают в «Иркутскэнерго».
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С 26 мая по 1 июня движение по улице Лыткина в Иркутске будет заблокировано26 мая 2020
/ Сибирское Информационное Агентство /
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