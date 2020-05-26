Средний размер автокредита в апреле сократился на 17,8%

По данным НБКИ, в апреле 2020 года средний размер выданных автокредитов составил 697,4 тыс. руб. По сравнению с мартом текущего года данный показатель «упал» на 17,8% или на 151,4 тыс. руб. (в марте 2020 года - 848,8 тыс. руб.).

При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в апреле 2020 года снижение среднего размера автокредитов оказалось менее существенным – на 7,1% (в апреле 2019 года – 750,8 тыс. руб.).

В апреле 2020 года самый большой средний размер выданных автокредитов отмечен в:

Москве (1 246,5 тыс. руб.),

Московской области (1 002,9 тыс. руб.),

Санкт-Петербурге (958,2 тыс. руб.),

Ханты-Мансийском АО (916,4 тыс. руб.),

Краснодарском крае (902,9 тыс. руб.).

При этом самую серьезную динамику снижения среднего размера выданных автокредитов в апреле 2020 года по сравнению с мартом текущего года продемонстрировали:

Кемеровская область обл. (-34,3%),

Алтайский край обл. (-29,4%), а также

Тульская обл. (-24,0%),

Воронежская обл. (-21,1%) и

Оренбургская обл. (-20,5%) области.

В Москве и Санкт-Петербурге средний размер кредита на покупку авто снизился на 4,2% и 6,7% соответственно.

«В период самоизоляции наиболее серьезно в розничном кредитовании пострадал именно сегмент автокредитов, падение выдачи здесь составило более 80 процентов, - считает генеральный директор НБКИ Александр Викулин. – При этом сокращение выдачи происходило, в основном, за счет заемщиков хорошего кредитного качества, которые, как правило, снижают свою кредитную активность в кризисные периоды. Этим заемщикам банки делегируют максимальные суммы кредитов. Кроме того, в сегменте автокредитовании слабо развиты дистанционные каналы продаж, а традиционное офлайн-кредитование в автосалонах в апреле фактически остановилось. Также стоит отметить, что в большинстве наиболее кредитно-активных регионов с наивысшим средним чеком по автокредиту в стране (Москва, Московская область, Санкт-Петербург и т.д.) были введены наиболее жесткие мероприятия по самоизоляции. Это могло привести к размыванию доли наиболее крупных займов заемщиков из этих регионов в общей массе выданных в апреле в РФ автокредитов и, соответственно, снизить средний размер чека по кредиту на покупку авто в стране».