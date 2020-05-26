Ремонт дорог в Иркутске ведется в круглосуточном режиме

– Важно, чтобы все мероприятия по ремонту дорог шли с минимальными неудобствами для горожан, – сказал Игорь Кобзев.

Каждый день на дорожный ремонт выходят более 200 рабочих, задействовано порядка 105 единиц специальной техники. Работы ведутся на 19 объектах, всего будет приедено в порядок 23 километра дорожного полотна.

На данный момент мы принципиально пересматривается система контроля за подрядными организациями, а также качеством материалов, используемых для ремонтов. В случае выявления нарушений будут приниматься самые жесткие меры, сообщают в городской администрации.

Также Руслан Болотов и Игорь Кобзев обсудили вопросы капитального ремонта Глазковского моста. На данный момент администрация города Иркутска занимается подготовкой проектной документацией для реконструкции сооружения. Игорь Кобзев отметил, что регион готов поддержать город и проработать вопросы, связанные с финансированием ремонтных работ, в том числе с привлечением средств федерального и регионального бюджетов.