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Ремонт дорог в Иркутске ведется в круглосуточном режиме

26 мая 2020

– Важно, чтобы все мероприятия по ремонту дорог шли с минимальными неудобствами для горожан, – сказал Игорь Кобзев. 

Каждый день на дорожный ремонт выходят более 200 рабочих, задействовано порядка  105 единиц специальной техники. Работы ведутся на 19 объектах, всего будет приедено в порядок 23 километра дорожного полотна.

На данный момент мы принципиально пересматривается система контроля за подрядными организациями, а также качеством материалов, используемых для ремонтов. В случае выявления нарушений будут приниматься самые жесткие меры, сообщают в городской администрации.

Также Руслан Болотов и Игорь Кобзев обсудили вопросы капитального ремонта Глазковского моста. На данный момент администрация города Иркутска занимается подготовкой проектной документацией для реконструкции сооружения. Игорь Кобзев отметил, что регион готов поддержать город и проработать вопросы, связанные с финансированием ремонтных работ, в том числе с привлечением средств федерального и регионального бюджетов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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