Что изменится после принятия реформы ОСАГО?

Президент Владимир Путин одобрил закон об индивидуализации ОСАГО. Он позволит страховщикам при установлении ставок учитывать параметры водителей, влияющие на аварийность, сообщает информационный проект "ОСАГО-общественная экспертиза".

Новые правила начнут действовать с августа текущего года.

Сейчас страховщики в рамках коридора назначают единый базовый тариф для субъекта РФ, не учитывая индивидуальных факторов автомобилиста, влияющих на аварийность. В результате аккуратные автовладельцы платят за полис столько же, сколько злостные нарушители. Новый же законопроект позволит страховщикам устанавливать более персональные тарифы.

Когда закон вступит в силу, неоднократное грубое нарушение правил дорожного движения станет основанием для повышения стоимости полиса.

Грубыми нарушителями признают водителей, которые в течение года неоднократно привлекались к административной ответственности за проезд на красный свет или запрещающий жест регулировщика, превышение скорости более чем на 60 километров в час, выезд на встречную полосу. Также увеличение стоимости предусмотрено за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Все критерии и калькулятор для определения тарифа страховщики должны будут разместить у себя на сайте. Кроме того, Банк России составит перечень факторов, которые нельзя использовать при расчете стоимости полиса.