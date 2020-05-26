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Что изменится после принятия реформы ОСАГО?

26 мая 2020

Президент Владимир Путин одобрил закон об индивидуализации ОСАГО. Он позволит страховщикам при установлении ставок учитывать параметры водителей, влияющие на аварийность, сообщает информационный проект "ОСАГО-общественная экспертиза".

Новые правила начнут действовать с августа текущего года. 

Сейчас страховщики в рамках коридора назначают единый базовый тариф для субъекта РФ, не учитывая индивидуальных факторов автомобилиста, влияющих на аварийность. В результате аккуратные автовладельцы платят за полис столько же, сколько злостные нарушители. Новый же законопроект позволит страховщикам устанавливать более персональные тарифы.

Когда закон вступит в силу, неоднократное грубое нарушение правил дорожного движения станет основанием для повышения стоимости полиса.

Грубыми нарушителями признают водителей, которые в течение года неоднократно привлекались к административной ответственности за проезд на красный свет или запрещающий жест регулировщика, превышение скорости более чем на 60 километров в час, выезд на встречную полосу. Также увеличение стоимости предусмотрено за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Все критерии и калькулятор для определения тарифа страховщики должны будут разместить у себя на сайте. Кроме того, Банк России составит перечень факторов, которые нельзя использовать при расчете стоимости полиса.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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