В Иркутской области безработных обучат предпринимательской деятельности

Игорь Кобзев отметил, что пандемия коронавируса сильно ударила по малому и среднему бизнесу. После 1 марта в службу занятости обратилось 280 человек, вынужденно прекративших предпринимательскую деятельность, сообщают в областной администрации.

Анализ, проведенный минтруда региона показал, что основными причинами закрытия бизнеса стали:

недостаток навыков управления или предпринимательского опыта,

отсутствие бизнес-плана,

неверно сделанные расчеты,

недостаточное финансирование на стартовом этапе,

не изучены закономерности бизнеса при возникновении негативного сценария его развития.

– Я знаю, что многие безработные хотели бы заняться предпринимательской деятельностью впервые либо повторно вернуться в бизнес при определенной поддержке. Дал поручение министерству труда и занятости региона совместно с Фондом поддержки предпринимательства Иркутской области собрать группы из числа безработных и желающих организовать собственное дело для обучения основам предпринимательства, рассмотреть возможность их стажировок и финансовой поддержки, – отметил врио губернатора.

Мероприятия, направленные на вовлечение граждан, в том числе безработных в малый бизнес, в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» реализует Фонд поддержки предпринимательства Иркутской области. Разработан тест на определение предпринимательской компетенции. Пройти тестирование можно на сайте фонда.

Кроме того, у организации имеется большой пул образовательных и профориентационных мероприятий, проводятся тренинги, оказывающие помощь в составлении бизнес-планов.