В Иркутской области безработных обучат предпринимательской деятельности

Игорь Кобзев отметил, что пандемия коронавируса сильно ударила по малому и среднему бизнесу. После 1 марта в службу занятости обратилось 280 человек, вынужденно прекративших предпринимательскую деятельность, сообщают в областной администрации.
Анализ, проведенный минтруда региона показал, что основными причинами закрытия бизнеса стали:
- недостаток навыков управления или предпринимательского опыта,
- отсутствие бизнес-плана,
- неверно сделанные расчеты,
- недостаточное финансирование на стартовом этапе,
- не изучены закономерности бизнеса при возникновении негативного сценария его развития.
– Я знаю, что многие безработные хотели бы заняться предпринимательской деятельностью впервые либо повторно вернуться в бизнес при определенной поддержке. Дал поручение министерству труда и занятости региона совместно с Фондом поддержки предпринимательства Иркутской области собрать группы из числа безработных и желающих организовать собственное дело для обучения основам предпринимательства, рассмотреть возможность их стажировок и финансовой поддержки, – отметил врио губернатора.
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Мероприятия, направленные на вовлечение граждан, в том числе безработных в малый бизнес, в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» реализует Фонд поддержки предпринимательства Иркутской области. Разработан тест на определение предпринимательской компетенции. Пройти тестирование можно на сайте фонда.
Кроме того, у организации имеется большой пул образовательных и профориентационных мероприятий, проводятся тренинги, оказывающие помощь в составлении бизнес-планов.
Напомним, ознакомиться с формами поддержки со стороны государства начинающих предпринимателей можно на портале Правительства Иркутской области, нажав вкладку «Антикризисные меры поддержки бизнеса». Также любые вопросы можно задать в круглосуточном режиме по телефону горячей линии для предпринимателей: 8 (3952) 202-102.