Большинство работающих россияне считают, что тестами и масками их должно обеспечить государство

Маски и тесты на COVID-19 для работающих в период пандемии должно оплачивать государство, уверено большинство россиян, сообщает сервис SuperJob.

59% россиян считают, что власти должны организовать снабжение работников средствами индивидуальной защиты. Еще большее число опрошенных считает, что государство обязано оплачивать тестирование персонала компаний на коронавирус (79%).

Вменить работодателю обеспечение персонала масками считает возможным 30% опрошенных, тестирование на коронавирус — 13%. Работники сами должны покупать себе маски, — считают 4%, в отношении медицинских тестов такого мнения придерживается всего 1%.

С увеличением возраста опрошенных, снижается число тех, кто считает, что обеспечение масками и тестирование на коронавирус должны проводиться за счет государства, и растет количество число тех, кто хочет возложить эту обязанность на плечи работодателя.