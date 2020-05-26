Непростая экономическая ситуация в стране не повлияла на распоряжение финансами россиян

Около 80% не планируют что-либо предпринимать по этому вопросу. Данное поведение может объясняться как когнитивными факторами: недостаточной осведомленностью о возможных вариантах вложений, так и практическими, сообщает исследовательский холдинг Ромир.

Они заключаются в отсутствии накоплений у большинства граждан. За последние волны исследования отмечается рост доли россиян, вложившихся в ценные бумаги. Растущая апатия к теме глобальных финансов подкрепляется все большей озабоченностью населения вопросами личного здоровья и благополучия.