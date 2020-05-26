«Сбербанк Страхование» предложила бизнесу праздничную акцию в День российского предпринимательства

Дочерняя компания Сбербанка «Сбербанк Страхование» предложила компаниям малого и микробизнеса праздничную акцию ко Дню российского предпринимательства. С 26 по 28 мая клиенты могут оформить договор страхования по программе «Сбереги бизнес» с 40-процентной скидкой, сообщают в компании.

Программа «Сбереги бизнес» — это онлайн-конструктор, который позволяет обеспечить защиту имущественных интересов предприятий малого и микробизнеса, а также оформить страхование залога.

Предприниматель может сформировать страховой полис, включив в него один или несколько объектов страхования: конструктивные элементы, инженерное оборудование, внутреннюю отделку, движимое имущество, товарно-материальные ценности и гражданскую ответственность. Также клиент может самостоятельно выбрать пакет рисков — минимальный или максимальный. В минимальный пакет включены риски пожара, удара молнии и взрыва газа. В максимальном пакете перечень рисков существенно шире.

Оформить договор страхования по программе «Сбереги бизнес» можно в отделении Сбербанка вместе с клиентским менеджером с помощью специального приложения. Онлайн-оформление договора займет не более пяти минут.