Новости

«Сбербанк Страхование» предложила бизнесу праздничную акцию в День российского предпринимательства

26 мая 2020

Дочерняя компания Сбербанка «Сбербанк Страхование» предложила компаниям малого и микробизнеса праздничную акцию ко Дню российского предпринимательства. С 26 по 28 мая клиенты могут оформить договор страхования по программе «Сбереги бизнес» с 40-процентной скидкой, сообщают в компании.

Программа «Сбереги бизнес» — это онлайн-конструктор, который позволяет обеспечить защиту имущественных интересов предприятий малого и микробизнеса, а также оформить страхование залога. 

Предприниматель может сформировать страховой полис, включив в него один или несколько объектов страхования: конструктивные элементы, инженерное оборудование, внутреннюю отделку, движимое имущество, товарно-материальные ценности и гражданскую ответственность. Также клиент может самостоятельно выбрать пакет рисков — минимальный или максимальный. В минимальный пакет включены риски пожара, удара молнии и взрыва газа. В максимальном пакете перечень рисков существенно шире. 

Оформить договор страхования по программе «Сбереги бизнес» можно в отделении Сбербанка вместе с клиентским менеджером с помощью специального приложения. Онлайн-оформление договора займет не более пяти минут. 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Коронавирус 2020, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19
После лечения от коронавируса вахтовики Иркутской области смогут вернуться к работе
В Иркутской области из-за коронавируса закрыты 15 медучреждений
Роддом в Иркутске-2 закрыли из-за коронавируса
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании