«Сбербанк Лизинг» и Забайкальская топливно-энергетическая компания заключили договор на поставку фронтальных погрузчиков

Байкальский региональный филиал АО «Сбербанк Лизинг» и АО «Забайкальская топливно-энергетическая компания» (ЗабТЭК) заключили договор на поставку фронтальных погрузчиков. Сумма сделки составляет 10,7 млн рублей. Данный договор заключен в рамках реализации программы поэтапной замены спецтехники, задействованной в производственном процессе.

Договор лизинга заключен сроком на 60 месяцев, вся техника уже передана клиенту и запущена в эксплуатацию. Она используется для погрузки угля. Погрузчики марки XCMG оснащены двигателями внутреннего сгорания мощностью 125 л.с. Их отличают высокие технические характеристики, такие как маневренность, мобильность, экономичность, надежность, удобство управления, комфортабельность для водителя и ремонтопригодность.

Инна Соловьева, финансовый директор АО ЗабТЭК: «С целью снижения издержек компании, в частности, по услугам привлечения спецтехники, мы провели аудит и пришли к выводу, что финансовая аренда для нас интересна, она позволит снизить издержки в три раза. Эти машины ушли в три наших подразделения: Атамановку, Антипиху и Петровск-Забайкальский. Планируется приобретение еще 4-5 единиц таких же погрузчиков и грузового транспорта. Погрузчики эксплуатируются ежедневно вне зависимости от отопительного сезона, поэтому их техническое состояние крайне важно».