Более 90% лесных пожаров ликвидируются в Иркутской области в первые сутки

Более 90% лесных пожаров ликвидируются в Иркутской области в первые сутки. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы региона Игорь Кобзев на селекторном совещании, которое провел сегодня Президент Российской Федерации Владимир Путин. Совещание было посвящено оперативной обстановке, которая складывается в стране с лесными пожарами и паводками.

– Мы за той главной темой, которой сейчас занимаются все, а именно, борьбой с коронавирусной инфекцией, не должны забывать о текущих делах. Они для очень многих людей – для сотен, а иногда для тысяч наших людей – выходят на первый план. И это естественно, когда человек лишается своего жилища или его жизнь находится в опасности, – обратился глава государства к участникам, открывая совещание.

Исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что с начала пожароопасного периода в лесном фонде по состоянию на 26 мая зарегистрировано 319 возгораний. Это на 14% меньше, чем за аналогичный период прошлого года; площади, пройденные огнем, сократились на 71%. Такой результат достигнут благодаря оперативной ликвидации возгораний – в первые сутки потушено 92,3% природных пожаров.

На момент проведения совещания в лесах Иркутской области девять действующих пожаров.

– Опасение вызывает один пожар площадью более двух тысяч гектаров в Тайшетском районе. Там введен режим ЧС муниципального уровня. Своевременно увеличена группировка – более ста пожарных-десантников уже находятся на месте. Имеющиеся ресурсы позволяют произвести ликвидацию с учетом того, что в этом районе сейчас начались дожди, которые будут идти двое суток. Там остановлена лесозаготовка, прекращен доступ граждан в леса. Предприняты все меры к возможной эвакуации населенного пункта, находящегося от пожара на расстоянии более 60 километров, – доложил Игорь Кобзев.