Wildberries открыл четыре новых Центра экспертизы, один из них в Иркутске

Компания Wildberries – крупнейший в России онлайн-ритейлер – сообщает об открытии Центров экспертизы в Москве, Тамбовской, Рязанской и Иркутской областях.

С появлением Центров предприниматели регионов оптимизируют собственные логистические расходы. Теперь поставки товаров производители могут осуществлять в ближайшем к ним Центре Wildberries, все центры работают круглосуточно и без выходных.

В Центрах экспертизы партнеры компании также могут получить консультации по работе с интернет-магазином wildberries.ru. После завершения периода пандемии в Центрах Wildberries будут проходить обучающие мастер-классы, семинары и тренинги по электронной коммерции для производителей и поставщиков региона, что позволит им развить компетенции, необходимые для увеличения собственных продаж. В настоящее время обучающие мероприятия транслируются онлайн на портале для поставщиков suppliers.wildberries.ru. Для новых партнёров сетка трансляций доступна на partners.wildberries.ru.

Центр экспертизы Wildberries открылся в Новой Москве по адресу: поселение Сосенское, деревня Николо-Хованское, владение 1031. Его площадь составила 3800 м2. Центр в Тамбове находится по адресу: г. Тамбов, ул. Магистральная, д.45 строение 1. Площадь объекта составляет 1058 м2. Центр в Рязани площадью 1195 м2 расположен по адресу: г. Рязань, ул. Новоселковская д.17. В Иркутске Центр экспертизы, имеющий площадь 1144 м2, работает на улице Розы Люксембург, д. 220.

Всего на сегодняшний день Wildberries насчитывает 24 Центра экспертизы Wildberries, которые работают в Москве, Санкт-Петербурге, Уфе, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Новосибирске, Красноярске и других городах России.

С открытия первого Центра экспертизы Wildberries в июле 2019 года обучение прошли более 19 тыс. представителей поставщиков компании.