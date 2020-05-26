Коронавирус добрался до Байкала: в Ольхонском районе подтверждён первый случай COVID-19

Впервые коронавирус обнаружен в Ольхонском районе, один человек заразился через местный контакт. Таким образом коронавирусом охвачены 32 района Иркутской области, об этом свидетельствует карта распространения на 26 мая.

Из 70 новых случаев заражения коронавируcом в регионе за минувшие сутки большая часть подтверждена в Иркутске (+34), Братском районе (+8), Иркутском районе (+7) и Усть-Куте (+7). Также новые случаи зафиксированы в Шелеховском районе (+3), Бодайбо (+2), Нижнеудинском районе (+2), Усольском районе (+1), Ангарске (+1), Эхирит-Булагатском районе (+1).

По данным на 25 мая, в регионе 1376 случая заболевания коронавирусной инфекцией, прирост на достаточно высоком уровне – 70 заболевших за день.

В “красной зоне” три очага коронавирусной инфекции в регионе – это Иркутский, Бодайбинский и Усть-Кутский районы.

В Иркутске всего за период эпидемии подтверждены 599 случаев заражения: 291 заразились через контакты внутри региона, три человека привезли вирус из Москвы, два – из Санкт-Петербурга и Таиланда, один – из Камчатки, 18 человек прибыли из Киренского района, 54 (+2) человека – транзитные пассажиры из обсерваторов, в том числе 47 (+13) вахтовиков, 164 (+14) человека выздоровели, шесть скончались от COVID-19, 11 (+3) – от заболеваний, не связанных с COVID-19.

В Усть-Куте, где находится второй по численности очаг инфекции, обнаружено 7 новых случаев за сутки, всего за период эпидемии 257: из них 237 (+5) человек прибыли на вахту, 14 (+2) заразились через местные контакты, 5 человек выздоровели, один умер от COVID-19.

В Бодайбо зафиксировано 91 заболевших COVID-19: 87(+2) человек прибыли на вахту, один человек заразился через местный контакт, два человека выздоровели, один умер от COVID-19.