Схема движения автобуса № 34 в Иркутске будет временно изменена

28 мая с 9.00 до 20.00 схема движения автобуса № 34 будет временно изменена. Это связано с ограничением движения по улице Якоби на участке от улицы Захарова до улицы Аносова, сообщают в мэрии города.

Движение муниципального маршрута регулярных перевозок № 34 «Ц. Рынок – Ерши» будет проходить следующим образом: