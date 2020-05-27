Схема движения автобуса № 34 в Иркутске будет временно изменена

28 мая с 9.00 до 20.00 схема движения автобуса № 34 будет временно изменена. Это связано с ограничением движения по улице Якоби на участке от улицы Захарова до улицы Аносова, сообщают в мэрии города.
Движение муниципального маршрута регулярных перевозок № 34 «Ц. Рынок – Ерши» будет проходить следующим образом:
- при следовании из центра – после улице Мухиной по улицам Аносова, Якоби и далее по маршруту;
- при следовании в центр – после улице Якоби по улицам Аносова, Мухиной, Захарова, Безбокова и далее по маршруту.
- Будут перенесены следующие остановки:
- «улица Захарова» (при следовании из центра) с улицы Захарова на улицу Мухиной к строению № 16.
- «улица Захарова» (при следовании в центр) с улицы Якоби на улицу Захарова на место существующей остановки «улица Захарова» автобусных маршрутов № 2, 7к, 10т, 45, 90 и троллейбусных маршрутов № 1, 7, 8, 10, 10к.