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Схема движения автобуса № 34 в Иркутске будет временно изменена

27 мая 2020

28 мая с 9.00 до 20.00 схема движения автобуса № 34 будет временно изменена. Это связано с ограничением движения по улице Якоби на участке от улицы Захарова до улицы Аносова, сообщают в мэрии города.

Движение муниципального маршрута регулярных перевозок № 34 «Ц. Рынок – Ерши» будет проходить следующим образом:

  • при следовании из центра – после улице Мухиной по улицам Аносова, Якоби и далее по маршруту;
  • при следовании в центр – после улице Якоби по улицам Аносова, Мухиной, Захарова, Безбокова и далее по маршруту.
  • Будут перенесены следующие остановки:
  • «улица Захарова» (при следовании из центра) с улицы Захарова на улицу Мухиной к строению № 16.
  • «улица Захарова» (при следовании в центр) с улицы Якоби на улицу Захарова на место существующей остановки «улица Захарова» автобусных маршрутов № 2, 7к, 10т, 45, 90 и троллейбусных маршрутов № 1, 7, 8, 10, 10к.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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