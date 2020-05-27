Почти 300 млн рублей доначислено в ходе налоговых проверок бизнеса в Иркутской области

ФНС Иркутской области сообщила, что по результатам контрольных проверок за первый квартал 2020 года в бюджеты всех уровней дополнительно начислено 291 млн рублей, в том числе по результатам выездных проверок – 188 млн рублей. Поступило в бюджет 188 млн рублей, доначисленных налоговыми органами в ходе контрольной работы.

Кроме того, на основании аналитической работы, направленной на побуждение налогоплательщиков к оценке рисков финансово-хозяйственной деятельности и самостоятельному уточнению своих налоговых обязательств, в бюджет поступило более 900 млн рублей. За первый квартал налоговыми органами региона проведено 14 выездных налоговых проверок. Средняя сумма доначислений на одну результативную проверку составила более 13 млн рублей.

В связи с пандемией во втором квартале проверки будут приостановлены. Это делается в рамках осуществления мер по обеспечению устойчивого развития экономики Постановлением Правительства Российской Федерации от 02.04.2020 №409 (ред. от 24.04.2020) до 31 мая включительно приостановлено вынесение решений о проведении и проведение ранее назначенных выездных (в том числе повторных) налоговых проверок, проверок полноты исчисления и уплаты налогов в связи с совершением сделок между взаимозависимыми лицами; течение сроков, в отношении таких проверок и производств по делу о налоговых правонарушениях; инициирование и проведение проверок соблюдения валютного законодательства (за исключением тех, срок давности привлечения к административной ответственности за которые истекает до 1 июня 2020 г.); вынесение решений о приостановлении операций по счетам в банках и переводов электронных денежных средств (п.п. 3 и 3.2 ст. 76 НК РФ).