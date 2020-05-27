За прошедшие сутки в Иркутской области ликвидировано семь пожаров

Общая площадь ликвидированных очагов составила 361,3 га, сообщают в областной администрации.

Один из них – в Заларинском районе – вновь обнаруженный. Также потушено шесть ранее зарегистрированных пожаров: три – в Усть-Илимском районе, по одному – в Иркутском, Казачинско-Ленском и Тулунском районах.

Локализовано два вновь зарегистрированных природных пожара – в Баяндаевском и Ольхонском районах. Также остается локализованным одно ранее обнаруженное возгорание в Усть-Удинском районе. Общая площадь этих очагов – 133,3 га, из которых 20,3 га, покрытые лесом.

Действующими на утро 27 мая перешло пять пожаров. Один из них – в Казачинско-Ленском районе – вновь зарегистрированный. Из ранее обнаруженных – по одному в Киренском, Кзачинско-Ленском, Нижнеилимском и Тайшетском районах. Общая площадь действующих очагов – 3280,1 га, из которых 3218,1 га, покрытые лесом.

Четыре пожара зарегистрировано на арендованных участках, 11 – на незакрепленных территориях. По вине местного населения возгорания произошли в семи случаях в пяти районах, в том числе три пожара – на территории Казачинско-Ленского района. Причиной семи пожаров стали грозы. Один связывают с переходом огня в лес с земель иных категорий.