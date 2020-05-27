Телемедициной пользовались только 8% информированных россиян

Согласно опросу ВЦИОМ, более половины россиян информированы о телемедицине — возможности получить консультацию врача по телефону или по интернету (по 62% соответственно).

В столицах информированность выше: о возможности проконсультироваться с врачом по телефону знают 71%, по интернету — 73%.

Получали подобную консультацию дистанционным способом 8% информированных россиян: 6% посредством телефона, 2% — через интернет.

Допускают вероятность в будущем обратиться за консультацией по телефону 53% тех, кто слышал о такой возможности, чаще проживающие в крупных городах-миллионниках (58%) и в столицах (60%). Каждый второй россиянин (48%), возможно, обратится к врачу посредством интернета, чаще молодые люди 18-24 лет (57%).

Самые распространенные ситуации, при которых наши соотечественники допускают возможность обратиться к врачу дистанционно: при признаках болезни (25%), если совсем плохо (10%) или, напротив, если ничего серьезного (10%). Также велика вероятность обращения дистанционно, если нет возможности прийти лично (5%) или нужна просто консультация (5%).

Причины, по которым наши сограждане не допускают для себя возможности обратиться за дистанционной консультацией: личный осмотр обязателен (33%), сомнительное качество процедуры (13%), отсутствие необходимости (10%) или возможности обратиться (9%).