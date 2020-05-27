Малый бизнес услышали: предприниматели смогут уточнить свой вид деятельности для получения поддержки

Вид деятельности по ОКВАД можно будет предоставить до 1 июля, сообщает ТАСС.

Предложение о возможности уточнить код основного вида деятельности для малого и среднего бизнеса для получения господдержки во время пандемии внесло Минэкономразвития. Об этом сообщил глава ведомства Максим Решетников на встрече с депутатами ЛДПР.

Речь идет об уточнении по ОКВЭД - общероссийскому классификатору видов экономической деятельности. Предлагается предоставить такую возможность до 1 июля.

Решетников назвал тему ОКВЭД, затронутую депутатами, "самой больной в системе мер поддержки экономики". Он подчеркнул, что это такая система была вынужденным выбором, потому что помогать экономике надо было быстро.