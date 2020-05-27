Новости

Малый бизнес услышали: предприниматели смогут уточнить свой вид деятельности для получения поддержки

27 мая 2020

Вид деятельности по ОКВАД можно будет предоставить до 1 июля, сообщает ТАСС.

Читайте также:

Одобрен закон об освобождении ИП и пострадавших организаций от имущественных налогов за II квартал
2 июня 2020
Российская экономика вернется к "активному" росту в конце 2021 года
2 июня 2020

Предложение о возможности уточнить код основного вида деятельности для малого и среднего бизнеса для получения господдержки во время пандемии внесло Минэкономразвития. Об этом сообщил глава ведомства Максим Решетников на встрече с депутатами ЛДПР.

Речь идет об уточнении по ОКВЭД - общероссийскому классификатору видов экономической деятельности. Предлагается предоставить такую возможность до 1 июля. 

Решетников назвал тему ОКВЭД, затронутую депутатами, "самой больной в системе мер поддержки экономики". Он подчеркнул, что это такая система была вынужденным выбором, потому что помогать экономике надо было быстро. 


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал
Материалы сюжета "Бизнес, кризис и коронавирус #кризис2020 #бизнес #коронавирус":
Все материалы сюжета (452)


Реклама на сайте

Коронавирус 2020, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19
После лечения от коронавируса вахтовики Иркутской области смогут вернуться к работе
В Иркутской области из-за коронавируса закрыты 15 медучреждений
Роддом в Иркутске-2 закрыли из-за коронавируса
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании