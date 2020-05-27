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Mail.ru Group оставит своих сотрудников на удаленке до осени

27 мая 2020

Офисы компании будут открыты, но для их посещения придется сдать тест на коронавирус, сообщает РБК.

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Сотрудники Mail.ru Group продолжат работу в дистанционном режиме минимум до 1 сентября. Об этом сообщил гендиректор Mail.ru Group Борис Добродеев в письме сотрудникам компании (копия есть у РБК, ее подлинность подтвердили два источника в холдинге).

Представитель пресс-службы компании подтвердил РБК, что они продолжат работу на удаленке до конца лета, отказавшись от дальнейших комментариев.

Как пишет Добродеев, «сдвигать сроки каждый раз на пару недель достаточно утомительно для всех», поэтому он предложил взять время с запасом и работать в прежнем режиме до конца лета. Топ-менеджер также разрешил сотрудникам при соблюдении некоторых условий на этот период переехать в другой город или отправиться за границу. Но при условии, что у сотрудников «на новом месте не отвалится интернет и будет отлично ловить телефон» и что в рабочее время по мск они будут на связи.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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