В 2020 году накопительные пенсии увеличат на 9,13%

Перерасчет в текущем году коснется около 80 тыс. человек, сообщает ТАСС.

"Накопительные пенсии россиян в этом году будут повышены на 9,13%. Такой коэффициент определен в соответствии с полученными результатами инвестирования пенсионных накоплений по итогам прошлого года, которые в три раза превысили уровень инфляции (3%). Перерасчет пройдет беззаявительно с 1 августа и коснется пенсий 80 тыс. человек", - говорится в сообщении Пенсионного фонда России (ПФР).

Повышение также предусмотрено для участников программы софинансирования пенсионных накоплений, которым сформированные средства выплачиваются не накопительной пенсией, а срочной пенсионной выплатой, то есть в течение определенного самим человеком периода. В настоящее время такую пенсию получают 32 тыс. пенсионеров, с августа она будет повышена на 7,99%.