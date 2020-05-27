Названы лучшие приложения для заказа еды

Роскачество провело экспертизу среди самых популярных в России приложений доставки еды.

Согласно данным Target Global, объем рынка foodtech (сервисов заказа еды онлайн разной степени готовности) в России составляет около 1,4 млрд долларов. За последние 5 лет он вырос на 35%. Объем продаж сегмента «доставка готовой еды» в России в 2018 году, по расчетам аналитиков Discovery Research Group, составил 35,8 млрд рублей.

Кроме того, средний чек за еду, заказанную онлайн, сравнялся со средним чеком в кафе и ресторанах. По результатам опроса, проведенного полтора года назад Nielsen, потребители заказывали еду онлайн в среднем на 1250, а в местах общественного питания – на 1240 рублей.

Особенно актуальными приложения для заказа готовой еды стали в последние месяцы в связи с всеобщей самоизоляцией из-за пандемии коронавируса.

В исследование не вошли мобильные приложения, у которых отсутствуют оценки пользователей, и приложения, находящиеся на стадии бета-тестирования.

Количество приложений, которые перешагнули итоговую отметку в 4 балла, составляет 22 из 34. Все они рекомендуются к использованию. Отметку в 3 балла преодолели все исследованные приложения.

Наиболее функциональные приложения:

на iOS:

«Якитория» (4,36 из 5),

DOSTAЕВСКИЙ (4,28) и

Delivery Сlub (4,18).

На Android:

«Якитория» (4,42 из 5),

«ПиццаСушиВок» (4,42) и

Delivery Сlub (4,18).

Наиболее удобные:

на iOS

«Додо Пицца» (4,20),

«Чайхона № 1» (4,20),

DOSTAЕВСКИЙ (4,15),

Delivery Сlub (4,15),

«Яндекс.Еда» (4,15),

FoodBand (4,15) и «

Домино'с Пицца» (4,15).

На Android:

Delivery Club (4,78),

DOSTAЕВСКИЙ (4,78),

«Якитория» (4,56),

«Яндекс.Еда» (4,56),

«Папа Джонс» (4,56) и

«Додо Пицца» (4,56).

Наиболее безопасные (с точки зрения информационной безопасности):

на iOS:

«Папа Джонс» (4,84),

«Домино'с Пицца» (4,60),

«Якитория» (4,60) и

Farfor (4,60).

На Android:

«Папа Джонс» (4,56),

«Ташир Пицца» (4,49) и

Farfor (4,46).

Лучшими по совокупности всех критериев признаны приложения:

на iOS:

«Якитория»,

«Папа Джонс» и

Delivery Сlub

на Android: