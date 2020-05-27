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Названы лучшие приложения для заказа еды

27 мая 2020

Роскачество провело экспертизу среди самых популярных в России приложений доставки еды.

Согласно данным Target Global, объем рынка foodtech (сервисов заказа еды онлайн разной степени готовности) в России составляет около 1,4 млрд долларов. За последние 5 лет он вырос на 35%. Объем продаж сегмента «доставка готовой еды» в России в 2018 году, по расчетам аналитиков Discovery Research Group, составил 35,8 млрд рублей.

Кроме того, средний чек за еду, заказанную онлайн, сравнялся со средним чеком в кафе и ресторанах. По результатам опроса, проведенного полтора года назад Nielsen, потребители заказывали еду онлайн в среднем на 1250, а в местах общественного питания – на 1240 рублей.

Особенно актуальными приложения для заказа готовой еды стали в последние месяцы в связи с всеобщей самоизоляцией из-за пандемии коронавируса.

В исследование не вошли мобильные приложения, у которых отсутствуют оценки пользователей, и приложения, находящиеся на стадии бета-тестирования.

Количество приложений, которые перешагнули итоговую отметку в 4 балла, составляет 22 из 34. Все они рекомендуются к использованию. Отметку в 3 балла преодолели все исследованные приложения.

Наиболее функциональные приложения:

на iOS:

  • «Якитория» (4,36 из 5),
  • DOSTAЕВСКИЙ (4,28) и
  • Delivery Сlub (4,18).

На Android:

  • «Якитория» (4,42 из 5),
  • «ПиццаСушиВок» (4,42) и
  • Delivery Сlub (4,18).

Наиболее удобные:

на iOS

  • «Додо Пицца» (4,20),
  • «Чайхона № 1» (4,20),
  • DOSTAЕВСКИЙ (4,15),
  • Delivery Сlub (4,15),
  • «Яндекс.Еда» (4,15),
  • FoodBand (4,15) и «
  • Домино'с Пицца» (4,15).

На Android:

  • Delivery Club (4,78),
  • DOSTAЕВСКИЙ (4,78),
  • «Якитория» (4,56),
  • «Яндекс.Еда» (4,56),
  •  «Папа Джонс» (4,56) и
  • «Додо Пицца» (4,56).

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Наиболее безопасные (с точки зрения информационной безопасности):

на iOS:

  • «Папа Джонс» (4,84),
  • «Домино'с Пицца» (4,60),
  • «Якитория» (4,60) и
  • Farfor (4,60).

На Android:

  • «Папа Джонс» (4,56),
  • «Ташир Пицца» (4,49) и
  •  Farfor (4,46).

Лучшими по совокупности всех критериев признаны приложения:

на iOS:

  • «Якитория»,
  • «Папа Джонс» и
  • Delivery Сlub

на Android:

  • «Якитория»,
  • Delivery Club и
  • «ПиццаСушиВок»

 


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