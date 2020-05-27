Названы лучшие приложения для заказа еды

Роскачество провело экспертизу среди самых популярных в России приложений доставки еды.
Согласно данным Target Global, объем рынка foodtech (сервисов заказа еды онлайн разной степени готовности) в России составляет около 1,4 млрд долларов. За последние 5 лет он вырос на 35%. Объем продаж сегмента «доставка готовой еды» в России в 2018 году, по расчетам аналитиков Discovery Research Group, составил 35,8 млрд рублей.
Кроме того, средний чек за еду, заказанную онлайн, сравнялся со средним чеком в кафе и ресторанах. По результатам опроса, проведенного полтора года назад Nielsen, потребители заказывали еду онлайн в среднем на 1250, а в местах общественного питания – на 1240 рублей.
Особенно актуальными приложения для заказа готовой еды стали в последние месяцы в связи с всеобщей самоизоляцией из-за пандемии коронавируса.
В исследование не вошли мобильные приложения, у которых отсутствуют оценки пользователей, и приложения, находящиеся на стадии бета-тестирования.
Количество приложений, которые перешагнули итоговую отметку в 4 балла, составляет 22 из 34. Все они рекомендуются к использованию. Отметку в 3 балла преодолели все исследованные приложения.
Наиболее функциональные приложения:
на iOS:
- «Якитория» (4,36 из 5),
- DOSTAЕВСКИЙ (4,28) и
- Delivery Сlub (4,18).
На Android:
- «Якитория» (4,42 из 5),
- «ПиццаСушиВок» (4,42) и
- Delivery Сlub (4,18).
Наиболее удобные:
на iOS
- «Додо Пицца» (4,20),
- «Чайхона № 1» (4,20),
- DOSTAЕВСКИЙ (4,15),
- Delivery Сlub (4,15),
- «Яндекс.Еда» (4,15),
- FoodBand (4,15) и «
- Домино'с Пицца» (4,15).
На Android:
- Delivery Club (4,78),
- DOSTAЕВСКИЙ (4,78),
- «Якитория» (4,56),
- «Яндекс.Еда» (4,56),
- «Папа Джонс» (4,56) и
- «Додо Пицца» (4,56).
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Наиболее безопасные (с точки зрения информационной безопасности):
на iOS:
- «Папа Джонс» (4,84),
- «Домино'с Пицца» (4,60),
- «Якитория» (4,60) и
- Farfor (4,60).
На Android:
- «Папа Джонс» (4,56),
- «Ташир Пицца» (4,49) и
- Farfor (4,46).
Лучшими по совокупности всех критериев признаны приложения:
на iOS:
- «Якитория»,
- «Папа Джонс» и
- Delivery Сlub
на Android:
- «Якитория»,
- Delivery Club и
- «ПиццаСушиВок»