Большая часть новых случаев коронавируса зафиксирована в трёх городах Иркутской области

Из 62 новых случаев коронавируcа в Иркутской области за минувшие сутки большая часть зафиксирована в трёх городах - Бодайбо (+26), Иркутске (+24) и Свирске (+6). Также новые случаи подтверждены в Иркутском районе (+1), Усть-Куте (+1), Братске (+1), Шелеховском районе (+1) и Эхирит-Булагатском районе (+2). Об этом свидетельствует карта распространения на 27 мая.

В Бодайбо вспышка среди вахтовиков продолжается. Всего за период эпидемии зафиксировано 117 заболевших COVID-19: из них 113 (+26 за сутки) человек прибыли на вахту, один человек заразился через местный контакт, два человека выздоровели, один умер от COVID-19. В Усть-Кутском районе сложную ситуацию с вахтовиками удалось стабилизировать: за последние сутки потверждён только один новый случай.

В Свирске, где коронавирус обнаружен буквально пару дней назад, уже 8 заболевших (+6 за последние сутки), все они заразились через местные контакты.

В Иркутске, где находится основной очаг инфекции в регионе, всего за период эпидемии подтверждены 623 случая: 300 человек заразились через контакты внутри региона, три человека привезли вирус из Москвы, два – из Санкт-Петербурга и Таиланда, один – из Камчатки, 18 человек прибыли из Киренского района, 53 человека – транзитные пассажиры из обсерваторов, в том числе 47 вахтовиков, 180 (+16) человек выздоровели, семь скончались от COVID-19, 10 – от заболеваний, не связанных с COVID-19.

По данным на 27 мая, в регионе 1438 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, прирост за сутки стабилизировался на уровне 62 заболевших. Коронавирусом охвачены 32 района Иркутской области.