Банк «Открытие» выбрал DDB Russia для креативного сопровождения бренда

Агентство DDB Russia выиграло тендер на креативное обслуживание банка «Открытие». DDB займется разработкой всех креативных решений для имиджевых и продуктовых кампаний бренда банка во всех каналах коммуникации.

«При выборе агентства мы обращаем внимание на то, чтобы предложенный участниками тендера креатив не только был оригинальным, но и работал на решение текущих бизнес-задач. В презентации DDB присутствовали как яркие идеи, так и глубокое понимание тонкостей продуктовой коммуникации, а также видение имиджа банка, которое полностью совпало с нашим — и это стало для нас решающим фактором. Кроме того, мы уделяем большое внимание развитию внутреннего креативного ресурса, что позволило нам самостоятельно и успешно реализовать несколько проектов в рамках текущей креативной рамки. И в дальнейшем мы рассчитываем на эффективное взаимодействие двух сильных команд: агентства DDB и нашей «Креативной Фабрики», - прокомментировала итоги тендера Елена Семенова, директор департамента маркетинга и рекламы банка «Открытие».

«Мы невероятно счастливы стать партнерами банка «Открытие». Для нашей команды — это большая возможность сделать новый шаг в развитии банка и вместе совершить открытие», - отметил Заур Фардзинов, креативный директор DDB Russia.

О начале тендера было объявлено в начале 2020 года. Участие в нем приняли 6 креативных агентств Москвы. По условиям тендера участникам необходимо было представить креативные идеи для продвижения продуктов и бренда банка.