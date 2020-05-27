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Лагери Иркутской области начнут работу с 1 июля

27 мая 2020

В Иркутской области ведется подготовка детских оздоровительных лагерей. Как только ситуация с коронавирусной инфекцией стабилизируется, будут открыты первые смены. Конкретные даты будут определены с учетом мнения специалистов-эпидемиологов и санитарных врачей, сообщают в областной администрации.

- Чтобы летняя оздоровительная кампания состоялась, потребуются усиленные меры безопасности. Прежде всего, необходимо полностью подготовить места для отдыха детей. Все воспитанники, педагоги, вожатые, обслуживающий персонал должны пройти тестирование на коронавирус. Мы не имеем права подвергать наших детей риску, - отметил Игорь Кобзев. 

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По информации министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, на сегодняшний день 72% оздоровительных учреждений региона, которые планируют принимать детей, уже получили положительные санитарно-эпидемиологические заключения.  Все объекты детского отдыха обследованы, работники проходят обучение, завершается прохождение медицинских осмотров.

Всего в проведении летней оздоровительной кампании будут задействованы 14 тысяч работников.   

Учитывая непростую санитарно-эпидемиологическую ситуацию, лагерям рекомендовано работать в закрытом режиме: не будут проводится концерты для родителей и родственников, выезды в другие лагеря и на экскурсии.  

В регионе организована деятельность 15 детских лагерей на базе санаториев и 11 круглогодичных лагерей. Уже сейчас прорабатывается возможность проведения на их базах оздоровительных смен в осенний период.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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Коронавирус 2020, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19
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