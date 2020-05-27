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Более 1500 штрафов выписано в Иркутской области за нарушение режима самоизоляции

27 мая 2020

В судах Иркутской области продолжают разбирать административные дела в отношении нарушителей режима самоизоляции. На сегодняшний день рассмотрено 1672 протокола, составленных сотрудниками полиции в отношении граждан, не соблюдавших ограничения. Размер штрафов составил от одной тысячи до пяти тысяч рублей.

Всего с начала пандемии полицейские области составили 6252 административных протокола в отношении физических лиц за нарушение санитарных правил и противоэпидемиологических мероприятий, в том числе несоблюдение карантинных мер.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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