Более 1500 штрафов выписано в Иркутской области за нарушение режима самоизоляции

В судах Иркутской области продолжают разбирать административные дела в отношении нарушителей режима самоизоляции. На сегодняшний день рассмотрено 1672 протокола, составленных сотрудниками полиции в отношении граждан, не соблюдавших ограничения. Размер штрафов составил от одной тысячи до пяти тысяч рублей.

Всего с начала пандемии полицейские области составили 6252 административных протокола в отношении физических лиц за нарушение санитарных правил и противоэпидемиологических мероприятий, в том числе несоблюдение карантинных мер.