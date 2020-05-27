«Служба эксплуатации мостов г. Иркутска»​​ могут объединить с «ИркутскАвтодор»

– Предприятие «Служба эксплуатации мостов» обслуживает стратегические для Иркутска объекты – мостовые переходы. На сегодня организация показывает положительный финансовый баланс, однако общая выручка за последний год существенно сократилась, – сообщил Руслан Болотов.

– Необходимо проработать механизмы, чтобы предприятие занималось не только текущим содержанием сооружений, но также могло ремонтировать мосты, в том числе капитально, - добавил он.

Кроме того, во время заседания Руслан Болотов поручил балансовой комиссии рассмотреть вопрос об объединении данного предприятия с МУП «ИркутскАвтодор».

На сегодня оба муниципальных предприятия занимаются текущим ремонтом и содержанием объектов городского хозяйства. Такая деятельность должна осуществляться комплексно, работа организаций должна быть синхронизированной. Объединение муниципальных предприятий позволит вывести ее на качественно новый уровень.