Игорь Кобзев призвал бизнес проявить сознательность

В Иркутской области установлены 226 предприятий, которые в условиях неблагоприятной эпидобстановки не должны были работать. В первую очередь это увеселительные заведения, а также торговые точки, реализующие алкогольные напитки в ночное время, незаконные организации, осуществляющие прием лома и отходы черного и цветного металла. Глава региона Игорь Кобзев призвал владельцев бизнеса соблюдать требования санитарных норм.

- Обращаюсь ко всем работодателям, владельцам предприятий. Многим из вас уже разрешено работать. Проявите сознательность. Вы должны контролировать соблюдение масочного режима, социальной дистанции, своевременное проведение дезинфекции. Вы несете персональную ответственность за каждого человека, который обратился к вам за услугой, пришел в ваше учреждение, - заявил он на заседании оперативного штаба.

По данным на 27 мая, в регионе зафиксировано 1438 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, прирост за сутки стабилизировался на уровне 62 заболевших. Коронавирусом охвачены 32 района Иркутской области.