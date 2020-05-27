В мае заочно продлили инвалидность почти двум тысячам иркутян

Врачи-эксперты Иркутской области автоматически, без личного участия продлили группу инвалидности и категорию «ребенок-инвалид» более 1000 взрослым и почти 200 детям. Срок переосвидетельствования у них заканчивается 1 июня 2020 года, сообщают в «Главном бюро медико-социальной экспертизы по Иркутской области».

Кроме того, свыше 300 жителям Приангарья специалисты МСЭ продлили степень утраты профессиональной трудоспособности и разработали программы реабилитации пострадавших на производстве.

Руководитель – главный эксперт по медико-социальной экспертизе Наталья Васильевна Рыбченко отмечает, что работа прошла в штатном режиме и была завершена уже 25 мая. Она также подчеркнула, что не прекращается и первичное установление инвалидности, также в заочном режиме. Направительные документы в бюро МСЭ из поликлиник области поступают по почте либо доставляют курьеры. Всего в текущем месяце 725 жителей Приангарья впервые признали инвалидами.

Все возникающие вопросы жители Иркутска и области могут задать дистанционно: по почте (664075, г. Иркутск, ул. Байкальская, 206, 3 этаж), на сайте учреждения www.38.gbmse.ru, или по двум многоканальным телефонам «горячих линий» в областном центре (в рабочее время с 08.00 до 17.00 часов): 8 (395-2) 488-631, 8 (395-2) 488-362.