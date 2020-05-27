ТС «Слата» взяла курс на улучшение логистики в период пандемии

Торговая сеть «Слата» внедряет современные подходы к логистике. Региональный ритейлер ввел технологию голосового отбора на складах, нарастил долю кросс-докинга до 25%, а в ближайшее время запустит первый мультитемпературный склад. Об этом SIA.RU сообщили в компании.

Голосовой отбор увеличивает скорость сборки

В 2019 году компания «Слата» провела существенные изменения в организации и в подходах работы логистики торговой сети. Так, в ноябре 2019, была внедрена технология голосового отбора на складах (ред. - Pick-by-Voice). В результате инноваций существенно выросла скорость сборки.

- Например, на складах фруктов и овощей в начале 2019 года один сборщик за смену собирал около 7-8 тонн продукции, а уже в конце 2019 года средняя скорость сборки составила 14 тонн продукции за смену. На текущий момент доставка в магазины работает круглосуточно, что позволило сократить инвестиции на транспорт в 1,5 раза, - рассказали в пресс-службе компании.

Кросс-докинг освобождает склады

Доля кросс-докинга, когда процесс приёмки и отгрузки грузов идет напрямую, без размещения в зоне долговременного хранения, увеличена в сети до 25%.

- Это позволяет нам делать более быструю доставку продукции к пунктам назначения, снизив инвестиции на склады и их площади с 12-13 тыс.м2 до 5 тыс.м2, - пояснили в компании.

Открытие новых современных складов приведет к оптимизации затрат

Приоритетной задачей на этот год является открытие складов.

В Забайкальском крае, в Чите, компания запустила склад сухих товаров. В апреле этого года прошло открытие склада ФРЕШ, а в конце мая ожидается открытие зоны для фруктов и овощей площадью 1,5 тыс. м2. – это первый мультитемпературный склад.

Кроме того, в этом году откроется мультитемпературный склад в Братске (Иркутская область) площадью около 5 тыс.м2.

Изменения коснулись и областного центра, так в Иркутске пройдет открытие дополнительной зоны для сухих товаров и склада ФРЕШ общей площадью 4,8 тыс.м2.

«Общая площадь складов на текущий момент в ТС «Слата» составляет 25 тыс.м2, а к концу года показатель достигнет 32 тыс.м2. за счет открытия двух мультитемпературных складов, которые на одной площадке объединят все необходимые температурные режимы от -18 до +18. Это позволит нам повысить централизацию с 45% до 60% к концу года, а также снизить стоимость логистики в таких городах присутствия как Братск и Чита», - пояснил руководитель дирекции по управлению логистикой ТС «Слата» Дмитрий Ишевский.

Необходимость открытия полноценных региональных складов обоснована удаленностью регионов присутствия. Так, плечо доставки от Иркутска до Братска составляет 650 км, а до Читы – 1 100 км. В компании отмечают, что при таких расстояниях кросс-площадки уже неэффективны, а открытие распределительных центров позволяет решить вопрос с уровнем сервиса поставок в магазины и усилить позиции компании относительно федеральных сетей.

В мае 2020 года торговая сеть включает 78 супермаркетов «Слата» и 208 дискаунтеров «ХлебСоль».