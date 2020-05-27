Россияне приобрели в 6 раз больше товаров для активного отдыха в мае

Временное закрытие фитнес-клубов, пунктов прокатов велосипедов, самокатов и роликов привело к всплеску покупок спортивного инвентаря в интернет-магазине. По данным аналитической службы Wildberries, россияне приобрели в мае 2020 года (с 1-ое по 24-ое числа) в 6 раз больше спортивных товаров в штуках по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Хитами продаж в категории «спортивных товаров» на Wildberries стали самокаты (рост в 6,5 раз), двухколесные велосипеды (рост в 60 раз), скейтборды (в 10 раз). В число лидеров продаж также вошли ролики (рост почти в 8 раз) и трёхколёсные велосипеды для детей (рост в 6 раз).

Значительно вырос интерес и к сопутствующим товарам: велосипедным звонкам и велоинструментам (рост в 9 раз), велозамкам (рост в 7 раз), грипс – ручкам для руля велосипеда (в 40 раз), велокомпьютерам (рост в 1,2 раза).

Динамичными темпами росли продажи скакалок (рост в 10 раз), а также мячей для командных видов спорта и спортивных насосов (рост в 5 раз).

В Wildberries также отметили всплеск в 7 раз продаж ракеток для тенниса, бадминтона и пинг-понга, а воланчики для бадминтона стали популярнее в 12 раз.