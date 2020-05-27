Почему россияне покупают доллары?

Согласно статистике Банка России, в марте банки ввезли в Россию почти $5 млрд и около €1 млрд. По сравнению с февралем, поставки американской валюты выросли в 9,6 раз. Это рекордный показатель за последние шесть лет. Больше приток был только в марте и декабре 2014 года ($9,5 и $10,15 млрд) Вместе с тем ввоз наличных евро в марте 2020 года увеличился почти втрое по сравнению с февралем. Однако эти объемы сопоставимы с поставками европейской валюты, которые были в течение 2019 года.

Причин спроса на наличную валюту несколько, считает Александр Разуваев, к.э.н., руководитель ИАЦ «Альпари»:

- Конечно, некоторые граждане опасались девальвации рубля и старались максимально минимизировать свои риски. Как всегда интернет был полон фейковых статей о том, что власти могут ограничить или вообще запретить свободное хождение иностранной валюты. Свои пять копеек вставило и правительство, объявив о вводе налога на банковские депозиты. Мое мнение, что наличная валюта — это не самый лучший объект сбережений. И дело здесь не в патриотизме. Хотя, конечно, кредитовать чужую экономику не правильно. И даже не в процентных ставках. По евро они отрицательные, а по доллару около нуля.

Дело в том, что есть риски, что США введут новую валюту для США, Канады и Мексики – амеро. Как будут менять новые деньги на старые в этом случае – одному Богу известно. Это касается и банковских счетов. Ведь россияне – не граждане США. С евро все тоже не так хорошо. Есть риски, что Италия или Испания захотят покинуть зону евро, в этом случае единая европейская валюта окажется под давлением, в Европе будет серьезный банковский кризис, а выиграет золото. Правильный выбор – это рублевые депозиты и акции компаний, которые составляют основу российской экономики, то есть «Газпром», «Роснефть», «Норильский Никель», «Сбербанк», «РусГидро» и т.д. В России созданы все условия, чтобы работать, зарабатывать и вкладывать заработанное в национальную экономику.