Почему у России все будет хорошо?

С начала года суммарный баланс Федеральной резервной системы США, Европейского ЦБ, Банка Англии, Банка Японии и Резервного банка Австралии увеличился на $5 трлн. ФРС начала закачивать ликвидность в рынки еще в сентябре прошлого года, заливая кредитами кризис на рынке репо, а в марте, на пике коронавирусной паники, снизила до нуля процентные ставки и начала безлимитный выкуп госдолга, а также корпоративных облигаций, коммерческих бумаг и даже паев биржевых фондов. На прошлой неделе баланс ФРС впервые в истории превысил $7 трлн и составляет 38% ВВП США. С 4 марта он вырос на $2,796 трлн, а с начала года — почти на $3 трлн.

ЕЦБ синхронно с ФРС США возобновил выкуп активов в сентябре прошлого года, с марта 2020 года запустил экстренную программу выкупа ценных бумаг на 750 млрд евро, а в апреле объявил программу кредитов для банков на 3 трлн евро, в том числе под отрицательную ставку, вплоть до минус 1% годовых. На конец мая баланс крупнейших мировых ЦБ достиг $25 трлн, а к концу года может приблизиться к отметке $28 трлн, отмечает Александр Разуваев, к.э.н., руководитель ИАЦ «Альпари»:

- Что это значит для России? А это значит, что все будет неплохо. Нефть и другие сырьевые товары будут прибавлять в цене. То есть с бюджетом и рублем все должно быть нормально. Подорожать должно и золото, его доля превышает 20% резервов Банка России. Ну и, конечно, вверх должны пойти российские акции. Прежде всего, бумаги интересные иностранным фондам, то есть с высокой капитализацией free float. Мы не сильно удивимся, если в текущем году наш главный индикатор Индекс Мосбиржи перепишет исторические максимумы.