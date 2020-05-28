В мае ситуация в экономике будет гораздо хуже, чем в апреле – аналитики Альфа-Банка

Оборот розничной торговли в России снизился в апреле на 23,4%, оказавшись гораздо ниже консенсус-прогноза, а также намного глубже снижения аналогичных индикаторов и в Китае, и в США. В полном соответствии с динамикой потребления электроэнергии, которое снизилось всего на 3% в апреле, промпроизводство упало только на 6,6%. Однако в мае снижение потребления электроэнергии составляет 5% г/г, указывая на ухудшение динамики промпроизводства. На фоне этого аналитики Альфа-Банка понизили прогноз ВВП до -3%. Кроме того, аналитики ждут снижения ключевой ставки на 75 б. п.

Чем дольше карантин, тем больше предприятий МСБ обанкротятся

Оборот розничной торговли снизился на 23,4% г/г в апреле 2020.

– Это гораздо ниже снижения на 15% г/г и 18% г/г, которое ожидали соответственно мы и рынок, – отмечают эксперты Альфа-Банка. – Кроме того, эта цифра оказалась хуже снижения оборота розничной торговли в Китае за январь-февраль (-20,5% г/г) и апрельской цифры снижения этого показателя в США (-16,4% г/г).



Аналитики считают, что более глубокий спад российской торговли может являться следствием низкого уровня проникновения Интернет торговли: к примеру, в Китае на долю этого сегмента приходится уже более 30% совокупного оборота розничной торговли, тогда как в России доля этого сегмента составляет 4,5%.

– Учитывая столь резкое снижение оборота розничной торговли, мы считаем, что в этом месяце оборот розничной торговли снизится на 19% г/г. Продолжающиеся карантинные меры способствуют ухудшению перспектив на 2К20, и мы сейчас ожидаем, что оборот розничной торговли должен снизиться на 17% г/г в 2К20.

Кроме того, чем дольше длится карантин, тем больше предприятий МСБ обанкротятся и, следовательно, тем сильнее будет давление на доходы.

Безработица растёт, доходы снижаются

По сообщению Росстата, безработица составила всего 5,8% за апрель; эту цифру сложно интерпретировать как знак финансового благополучия домохозяйств; она скорее указывает на то, что большинство компаний заставило уйти своих сотрудников в неоплачиваемые отпуска, считают эксперты Альфа-Банка.

– В любом случае мы ожидаем, что основное давление на потребление проявится в форме снижения доходов населения, а не через рост уровня безработицы; наш прогноз по снижению реальных располагаемых доходов на этот год на 5% г/г будет нуждаться в уточнении по мере появления статистики.

Снижение розничного кредитования – дополнительный фактор давления на потребление

Дополнительный негативный фактор для потребительского тренда связан с тем, что розничный кредитный портфель российских банков начал снижаться с апреля и продолжает снижаться в мае. По последней информации ЦБ, розничные кредиты снизились на 0,7% м/м в апреле и на 0,4% за 1-19 мая; к концу мая розничный кредитный портфель может снизиться на 300 млрд руб. со своего пика в марте 2020 г., то есть на сумму, которая эквивалентна примерно 0,5% годовых доходов российских домохозяйств.

Промпроизводство снизилось умеренно

Очень слабая цифра по потреблению немного компенсируется умеренным спадом в промышленности. В апреле промпроизводство снизилось всего на 6,6% г/г, в том числе обрабатывающая промышленность снизилась на 10% г/г, однако снижение в сегменте добычи полезных ископаемых составило только 3,2% г/г.

– Одной из причин этого относительно неплохого результата по промпроизводству является относительная устойчивость динамики строительного сектора, – обращают внимание аналитики. – Объем выпуска там снизился всего на 2,3% г/г, и мы считаем это главным фактором поддержки российских производителей. Динамика промпроизводства в целом соответствует динамике потребления электроэнергии, которую мы отслеживаем на ежедневной основе; в мае спад потребления электроэнергии углубился с 3% г/г в апреле до 5% г/г, что вызывает у нас ожидания ускоренного снижения промышленности в этом месяце. Мы не исключаем, что промпроизводство снизится на 9% г/г в мае.

Прогноз по ВВП снижен до -3%

Из-за продления карантинных мер и более сильного в сравнении с ожиданиями снижения оборота розничной торговли в апреле, а также признаков более резкого снижения промпроизводства в мае, аналитики решили понизить прогноз ВВП с -1% г/г до -3% г/г на 2020 год.

– Кроме того, мы считаем, что статистика за апрель заставит ЦБ действовать более активно. Так как инфляция по состоянию на 19 мая сохранялась на уровне 0,1% с начала месяца, наш базовый сценарий теперь предусматривает понижение ставки на 75 б. п. на заседании ЦБ 19 июня.