«Иркутская энергосбытовая компания» запустила сервис информирования о плановых отключениях

Теперь на сайте компании жителям Иркутска доступна карта, на которой отражены изменения в подаче горячей воды, связанные с гидравлическими испытаниями тепловых сетей, сообщают в компании.

На карте гидравлических испытаний использованы три типа обозначений. Фиолетовым цветом выделены отключения горячего водоснабжения в домах иркутян в мае, голубым – в июне, зеленым – в июле. Чтобы получить более подробную информацию о каждом отключении, нужно навести курсор на условное обозначение и открыть диалоговое окно. В нем указана причина отключения и точные сроки проведения работ.

Напомним, ранее на сайте «Иркутской энергосбытовой компании» заработал поиск информации об отключениях по адресу. Чтобы узнать о планируемых работах в своем доме, необходимо ввести название улицы и номер дома в специальной строке. В помощь пользователям при вводе сервис выдает список «подсказок» из адресов. Если пользователь не может найти свой адрес - это означает, что отключений по данному адресу ПАО «Иркутскэнерго» не планирует. Если при этом в доме нет горячей воды, значит, ремонтные работы проводит управляющая компания, либо дом обслуживается не участком тепловых сетей Ново-Иркутской ТЭЦ.

Отключения горячего водоснабжения в домах иркутян необходимы для проведения гидравлических испытаний на тепловых сетях и ремонтных работ в рамках подготовки к новому отопительному сезону. В Иркутске более тысячи километров тепловых сетей. Ежегодно в летние месяцы энергетикам необходимо подготовить все оборудование к зимним нагрузкам. В среднем работы на отдельных участках сетей продолжаются от 10 до 14 дней.

Планируется, что функционал онлайн-cервиса будет расширен. Компания ведет работу по запуску информирования жителей других городов Иркутской области.

Об обнаружении неточностей в работе онлайн-сервисов можно сообщить Оператору тепловых сетей, отправив информацию в Viber, WhatsApp по номеру 89016404299 или через социальные сети: Инстаграм; Фейсбук; Вконтакте; Одноклассники.