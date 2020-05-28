«Мы хотим понимать правила игры!» Что волнует иркутский бизнес

Выход из режима самоизоляции оказался болезненным и непростым процессом для предпринимательского сообщества. Горизонты планирования весьма туманны. Меры поддержки срабатывают далеко не всегда. Вопросов много. Центр «Мой бизнес» в Иркутске решил помочь предпринимателям получить ответы хотя бы на некоторые из них. Во время онлайн-дискуссии «Предпринимать и не унывать!» у бизнеса была возможность пообщаться с представителями власти и независимыми экспертами. Портал SIA.RU записал основные цитаты.

«Ищем ответы в режиме мозгового штурма»

Фото: Андрей Фёдоров

Диляра Окладникова, руководитель Гарантийного Фонда и Центра «Мой Бизнес» в Иркутске:

– В нынешних непростых условиях Центр «Мой бизнес» видит своей главной задачей помощь предпринимателям в решении различных задач по развитию и поддержке бизнеса. На базе Центра организована работа горячей линии, где предприниматели оперативно могут получить информацию об антикризисных мерах поддержки как бизнеса, так и населения Иркутской области. «Новая среда» – это онлайн-проект Центра «Мой бизнес». В режиме мозгового штурма его участники ищут ответы на вопросы, которые поступают на горячую линию и через соцсети.

«Мы постоянно обсуждаем возможные варианты послаблений»

Фото: Андрей Фёдоров

Владимир Гордеев, замминистра экономического развития Иркутской области:

– Предприниматели предлагают ввести послабление режима самоизоляции и дать им возможность вернуться к работе, сохранив жесткие ограничения лишь на тех территориях, где выявлены очаги заболеваемости коронавирусом. Несмотря на то, что Иркутская область достаточно успешно контролировала въезд людей с зараженных территорий на протяжении двух месяцев, заболевшие появились, и на сегодня случаи заболевания зафиксированы в большинстве муниципальных образований, причем коронавирус в Иркутской области большей частью распространяется не через завоз. Поэтому о том, чтобы ввести на какой-то территории режим послабления, речь идти не может. Мы постоянно обсуждаем возможные точечные варианты послаблений: это и открытие площадок для обслуживания ресторанами людей на улице, и раздвижение столиков. Однако представители Роспотребнадзора и санэпидкомиссии Иркутской области, выполняя директивы и рекомендации со стороны федеральных ведомств, жестко настаивают на том, чтобы рестораны, гостиницы и общественные места открывать для посещения лишь после того, как коэффициент заболеваемости будет снижен.

«Предприниматели "подносят нам патроны"»

Фото: Андрей Фёдоров

Александр Якубовский, депутат Государственной думы:

– Большое количество вопросов сейчас приходится решать в ручном режиме. Мы тесно работаем с предпринимателями, с Опорой России. Можно сказать, они нам «подносят патроны». Есть ряд инициатив, которые мы отработали благодаря сигналам из Иркутской области. Например, компании, которые работают с подакцизными товарами, не могли раньше претендовать на меры поддержки. Эту историю мы отработали с правительством, она учтена в последнем пакете законопроектов. Получив сигнал о том, что БКИ делает негативные оценки при реструктуризации займов, мы обратились к Центробанку. Неделю назад получили ответ о том, что политика БКИ пересмотрена, теперь факт реструктуризации не испортит кредитные истории не только компаний из особо пострадавших отраслей, но и не ухудшит кредитные истории других предпринимателей.

Целый ряд инициатив сейчас у нас в работе. То есть позитивный опыт совместной работы есть, призываю использовать его и дальше.

«Мы проводим инвентаризацию инструментов поддержки»

Фото: Андрей Фёдоров

Руслан Ситников, первый заместитель Председателя Правительства Иркутской области:

– Среди предпринимателей Иркутской области появился такой термин – токсичные деньги. Имеется в виду, что при всем многообразии институтов поддержки сложно бывает подобрать реально работающую программу, которая позволяла бы развивать новые бизнес-проекты, и тем более запускать стартап. Я анализировал ситуацию – действительно, инструменты доступны не для всех. Сейчас совместно с институтами поддержки бизнеса мы проводим инвентаризацию инструментов и программ, движемся в сторону максимальной прозрачности и доступности инструментов, обязательно учитываем их эффективность. Уже разработан пилотный механизм, предназначенный для действующего бизнеса – он направлен на субсидирование процентных ставок по кредитам. На выходе у нас проект субсидирования процентных ставок по лизинговым платежам. Причем задача – субсидировать покупку в лизинг не автомобилей, а оборудования для увеличения добавочной стоимости продукта глубокой переработки.

«Мы остановились на варианте зеркальных мер»

Фото: Андрей Фёдоров

Дмитрий Ружников, вице-мэр Иркутска:

– Мы получаем множество вопросов по поводу льготной аренды муниципального имущества. После обсуждения мы остановились на варианте зеркальных мер – меры поддержки, которые будут приниматься на уровне правительства Иркутской области, будут предложены и на уровне муниципального образования г. Иркутск, в настоящее время мы готовим соответствующее постановление. Что касается списка имущества, надо признать, что работа с ним поставлена на недостаточно высоком уровне. На общественное обозрение сейчас представлено имущество, готовое к участию в конкурсах, но это не полный список. Думаю, до конца года мы сумеем наладить систему и сможем дополнить его, в том числе земельными участками. Актуальный перечень имущества будет размещен в том числе на сайте Центра «Мой бизнес».

«Защищать свои права коллективно более эффективно»

Фото: Андрей Фёдоров

Алексей Черкашин, руководитель ООО «ВС консалт»:

– Рекомендации бизнесу о том, что при отсутствии взаимопонимания с арендодателем можно обращаться в суд, – очевидны. Но далеко не всех устраивает такой вариант: слишком много времени и сил он отнимает. Я рекомендую объединяться – сегодня защищать свои права коллективно более эффективно – обменивайтесь информацией, собирайте доказательную базу. Во-первых, в таком общении видна общая позиция арендодателя. Во-вторых, в случае обращения в государственные органы вы сможете подтвердить злонамеренные действия или неготовность арендодателя идти на уступки. Да, сегодня он тоже находится в непростой ситуации и вынужден отстаивать свои интересы. Но позиция арендодателей в ряде случаев оказывается более консолидированной, со стороны арендаторов она должна быть аналогичной.

«Есть риск загубить всю ресторанную отрасль»

Фото: Андрей Фёдоров

Александр Чалбышев, «Опора России»:

– Мы со стороны «Опоры России» работаем параллельно и с ресторанной отраслью, и с туристической. Они обе в бедственном положении сейчас, но туристическая существует – в основном за счет кооперации с другими отраслями. Что касается общепита, возможно, к 1 июля или, когда коэффициент заражения снизится до 0,8, поддерживать будет некого. Рестораторы бьются за работу. Они возмущены тем, что им отказывают, хотя другие – рынки, магазины продуктов и одежды – работают, и 90% из них не соблюдают – и это правда – необходимые меры предосторожности. Появляется подпольная деятельность ресторанов, которая, безусловно, создает еще больший дисбаланс в отрасли и заслуживает порицания. Со стороны «Опоры России» мы призываем поддержать рестораторов в том, чтобы с 1 июня выйти на работу, пусть с жесткими, контролируемыми, неудобными мерами ограничений, но выйти – иначе есть риск загубить всю ресторанную отрасль.

«Роспотребнадзор не услышал рестораторов»

Фото: Андрей Фёдоров

Андрей Капитонов, уполномоченный по защите прав предпринимателей:

– У меня создалось впечатление, что Роспотребнадзор не услышал, какую основную мысль хотели донести рестораторы – они прекрасно понимают нынешнюю ситуацию, видят обострение в плане роста заболеваемости, и для них очевидно, что в этой ситуации их пока не откроют. Главный их посыл как бизнеса – чтобы Роспотребнадзор обозначил какой-то горизонт планирования. Рестораторы уже закрыли часть подразделений, но они хотят понимать правила игры, чтобы принять дальнейшие решения. Имеет ли им смысл кредитоваться или нужно идти на дальнейшее сокращение своих издержек. Закрыться проще, чем запустить бизнес заново, поэтому они хотят увидеть какие-то сроки, хотя бы в первом приближении. Роспотребнадзор же как будто стоит на рубеже, обороняя свои позиции.

«Не может быть такого, чтобы не было ни одного решения»

Фото: Андрей Фёдоров

Владимир Черкасов, независимый инвестор, автор проекта «Ньютон Финанс»:

– Мне кажется, что вопрос должен ставиться так: при каких обстоятельствах ресторанный бизнес сможет действовать в таком-то периоде. Если Роспотребнадзор или другой государственный орган говорит, что нельзя ни при каких обстоятельствах, значит, он не хочет думать. Не может быть такого, чтобы не было ни одного решения – даже самое жесткое ограничение в виде одного посетителя – уже решение. Если же и это невозможно, нужно сказать об этом. Ответ «Будем открывать в последнюю очередь» для меня звучит как «Я не хочу думать». Считаю, что это не правильно.

«Нужны более релевантные, интересные предложения»

Фото: Андрей Фёдоров

Светлана Козырина, Бюро маркетинговых решений «УМ»:

– Бизнесу, который имеет возможность осуществлять деятельность, но столкнулся со снижением доходов, я предлагаю задуматься над тем, как сделать более прочными отношения с уже имеющимися клиентами. В идеале, продумать маркетинг и продажи так, чтобы они вызывали эффект «сарафанного радио». В первую очередь надо «под микроскопом» изучить своего клиента, подумать о том, что болит у клиента и сделать для него более релевантное, интересное предложение. Сразу же рисуется ситуация с коллаборацией – какой бизнес может работать с той же целевой аудиторией, что и вы, но при этом предлагает продукты, которые не конкурируют с вашими? Эра сотрудничества настала. Малый бизнес должен так же, как и средний, держаться друг друга и придумывать уникальные, емкие торговые предложения, которые позволят более качественно закрывать потребности клиентов и нишеваться.